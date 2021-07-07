На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены останки тел шести человек
Сейчас там плохая видимость, и опознание пока не проводилось. Не исключено, что жертв будут идентифицировать по ДНК.
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На месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке найдены останки тел шести человек. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, сейчас там плохая погода и видимость. Опознание пройдёт позже, не исключено, что жертв будут идентифицировать по ДНК.
Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что шансов найти выживших практически нет.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур.
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