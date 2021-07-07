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На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены останки тел шести человек

Сейчас там плохая видимость, и опознание пока не проводилось. Не исключено, что жертв будут идентифицировать по ДНК.

7 июля, 00:03

Фото © LIFE

На месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке найдены останки тел шести человек. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, сейчас там плохая погода и видимость. Опознание пройдёт позже, не исключено, что жертв будут идентифицировать по ДНК.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что шансов найти выживших практически нет.

Родственникам погибших при крушении Aн-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей

Родственникам погибших при крушении Aн-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур.

Лайф публикует видео с обломками Ан-26, которые прибило к берегу на Камчатке

Лайф публикует видео с обломками Ан-26, которые прибило к берегу на Камчатке

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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