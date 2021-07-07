Глава Камчатки Солодов сообщил, что погибших при крушении Ан-26 начали доставать из воды
Губернатор региона отметил, что ситуация всё время меняется. Ранее спасатели обнаружили останки шести жертв авиакатастрофы.
Кадр из видео / МЧС РФ
Погибших при крушении самолёта Ан-26 на Камчатке начали доставать из воды. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] — ситуация всё время меняется", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, ранее Лайфу стало известно, что на месте крушения спасатели обнаружили останки тел шести человек. Опознание жертв ещё не проводилось. Не исключено, что идентифицировать погибших будут по ДНК.
Самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур.
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