Глава Камчатки Солодов сообщил, что погибших при крушении Ан-26 начали доставать из воды

Погибших при крушении самолёта Ан-26 на Камчатке начали доставать из воды. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] — ситуация всё время меняется", — приводит его слова ТАСС.