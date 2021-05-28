Голые девицы, обнажённые пастухи и загулы на Ивана Купалу: шокирующие обряды славян в начале лета

Обряды, проводимые славянами в эти дни, различались, но смысл их был схожим. Большая часть их была направлена на то, чтобы умилостивить богов, разбудить землю и получить богатый урожай. Поэтому многие древнеславянские праздники и ритуалы были приурочены к пахоте и посевам. Культура дохристианской Руси сильно отличалась от современной, и путешественника во времени ждал бы настоящий культурный шок.

Чтоб капуста родилась

Например, чтобы повысить урожай, наши предки прилюдно раздевались догола. Девичья нагота становилась символом чистоты, девственности природы, нагота замужней и особенно беременной женщины символизировала плодородие, а мужская нагота ассоциировалась с оплодотворением.

Поэтому при севе супружеские пары раздевались донага и катались по полю или по грядкам, а иногда и совокуплялись в поле. Чтобы картошка была крупной, женщины старались вывалять в бороздах поля мужчин, а мужчины, в свою очередь, валяли женщин. Чтобы уродился лён, на семена следовало сесть голым задом, а чтобы был хороший урожай лука, по грядкам валялись голыми женщины. Чтобы уродились огурцы, человек, сеющий семена, должен был быть или совсем голым, или почти раздетым.

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А чтобы уродился хлеб, хозяин должен был сеять его совершенно обнажённым и при этом ещё и на голодный желудок. Половые отношения во времена посева запрещались: славяне верили, что если муж в это время дотронется до жены, то урожая не видать, а хлеба будут болеть. На поле во время посева не допускались женщины после родов и во время критических дней.

Посадка фруктовых саженцев часто поручалась женщинам, причём беременным. А сажать они их должны были, простите, с голой задницей. То же самое относилось и к сбору первого урожая яблок — до него допускались только многодетные женщины. Вообще, об урожае яблок начинали заботиться заранее — зимой выбегали голыми в сад и трясли там яблони и вишни.

Чтобы уродился хлеб, следовало утром по полю побегать голому мужику. А во время пахоты земля обязательно должна была "видеть" обнажённое женское тело — иногда селянки задирали подол и садились голым задом в землю. Для такого обряда часто приглашали беременную женщину, а вот бездетных, наоборот, прогоняли с поля.

Если капуста не торопилась наливаться, то полногрудые женщины должны были показывать ей грудь, призывая овощ становиться таким же большим и круглым и даже стыдя его за отсутствие старания. Если летом устанавливалась засуха, то в поле выходили женщины — они катались по полю и задирали подолы до груди, как бы призывая небо "оплодотворить" их дождём. Южные и восточные славяне для этого же раздевали девицу, увивали её зелеными ветками и поливали водой.

Был распространён и такой обычай: девушки собирались в круг у колодца, пели жнивные песни, а потом раздевали догола маленькую девочку, заставляли её спуститься колодец, набрать там воды, а потом разлить её по кругу. Ну а если ничего не помогало и урожай был под угрозой, то прибегали к последнему методу: хозяин поля должен был излить на землю семя, как бы оплодотворяя её.

Чтобы коровы были здоровы

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Чтобы скот был всё лето в целости и сохранности, у восточных славян был распространён такой обычай: когда пастух выгонял скот на пастбище в первый раз в году или вообще делал это впервые, он должен был на лугу снять с себя всю одежду и голым оббежать вокруг стада трижды. То же самое делали и пасечники: трижды оббежав обнажёнными вокруг ульев, они верили, что этим обеспечат хорошее роение пчел.

Чтобы корова доилась, на весенний шабаш ведьм покрывали животное белым покрывалом и нагими ходили с ним на ближайший перекрёсток. Там хозяин собирал покрывалом росу, накидывал его на корову и возвращался домой, где выжимал росу в корыто и добавлял её скотине в питьё, а покрывало накидывал на жердь.

Чтобы корова после быка понесла, а телёнок был здоровым, обнажённые девица или парень должны были три раза обвести корову вокруг двора. А чтобы из молока получалось хорошее масло, во время его сбивания хозяин животного должен был голым скакать вокруг маслёнки. Точно таким же образом хозяйка "стыдила" тесто, если оно не поднималось. Чтобы куры хорошо неслись и не болели, хозяйка должна была с утра раздеться, оседлать заслонку печи и в таком виде спрясть несколько нитей, а затем "окольцевать" ею ноги птицы.

Пугали болезни и вредителей

Демонов болезней, злых духов и даже преследовавших человека диких зверей тоже изгоняли наготой — верили, что духи и звери боятся фаллоса и "женской щербины". Поэтому женщины возле больного могли встать на руки и постоять так, раскрыв ноги. Или же лекарь мог снять с себя штаны и показать духу болезни свои причиндалы и зад.

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Если селению угрожала эпидемия, то на западе Руси селяне запрягали в плуг шесть голых девушек и трижды опахивали вокруг села. Причём во главе процессии обязательно должна была идти вдова с хворостинкой, а за ней — обнажённый батрак. Дабы уберечься от кротов, хозяин должен был утром прийти на покос голым и побить цепом кротовьи норы. А женщина могла раздеться догола, обойти поле и везде стучать серпом об землю.

От бесчинств — к жертвоприношениям

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Многие ритуалы, связанные с плодородием земли, позже оказались в традициях празднования Русалий и Ивана Купалы и утеряли свой первоначальный смысл. Например, на одном из таких праздников женщина должна была совокупляться с медведем, которого изображал переодетый в медвежью шкуру голый мужчина. На Русалиях девушки и женщины часто бегали голыми по лесу. Из-за этого в Белоруссии закрепилось представление, что каждая встреченная в лесу голая девушка — обязательно русалка, а тот, кто её встретит, получит нервный тик.

С плодородием был связан и обычай устраивать на Ивана Купалу свальный грех между сёлами, когда любой мужчина мог овладеть любой женщиной, а отказ от этого ритуального секса расценивался как пожелание неурожая соседям. Таких женщин и мужчин могли жестоко наказать, вплоть до убийства, но обычно ограничивались тем, что громили им огороды и подворье, переворачивали телеги и выпускали на волю поросят.

Очевидно, что следующий обычай, существовавший у славян на Ивана Купалу, был связан со сглазом чужого урожая, с его порчей. Во время "законных" молодёжных бесчинств на Купалу славяне вырывали овощи, уже выросшие на соседских огородах, и озорничали — распахивали на перекрёстках делянки, называемые расстаньками, сажали туда украденные овощи, а хозяевам наливали полные грядки воды.