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Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в 211 миллиардов долларов

Согласно итогам фондовых торгов во вторник, капитал основателя Amazon увеличился на 8,44 миллиарда долларов.

7 июля, 01:14
<p>Джефф Безос. Фото © ТАСС / imago images / MediaPunch</p>

Джефф Безос. Фото © ТАСС / imago images / MediaPunch

Основатель корпорации Amazon Джефф Безос продолжает богатеть. Как сообщает Bloomberg, его состояние достигло рекордной отметки в 211 миллиардов долларов.

Согласно итогам фондовых торгов во вторник, капитал Безоса увеличился на 8,44 миллиарда долларов. Bloomberg отмечает, что ранее ни одни бизнесмен из списка самых богатых людей на земле не владел столь внушительной суммой.

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Любопытно, что предыдущий рекорд был установлен вовсе не Безосом, а главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском — 210 млрд долларов. Но за последние месяцы он "обеднел" до 181 млрд. На третьей строчки находится президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с капиталом в 169 млрд долларов.

Стоит отметить, что в понедельник Безос ушёл с поста генерального директора Amazon. Его место занял Энди Джесси, который ранее возглавлял облачный сервис Amazon Web Services.

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Напомним, в начале июня Безос заявил, что полетит в космос вместе со своим младшим братом Марком на космическом аппарате компании Blue Origin. Планируется, что полёт состоится 20 июля. Вместе с ними на орбиту отправится победитель аукциона, который заплатил за билет 28 миллионов долларов, и 82-летняя Уэлли Фанк. В 1960-х годах она стала самой молодой выпускницей космической программы для женщин и всю жизнь мечтала о полёте в космос. Вместе с тем тысячи людей уже подписали петицию, в которой призвали Безоса не возвращаться на Землю.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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