Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в 211 миллиардов долларов

Любопытно, что предыдущий рекорд был установлен вовсе не Безосом, а главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском — 210 млрд долларов. Но за последние месяцы он "обеднел" до 181 млрд. На третьей строчки находится президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с капиталом в 169 млрд долларов.

Напомним, в начале июня Безос заявил, что полетит в космос вместе со своим младшим братом Марком на космическом аппарате компании Blue Origin. Планируется, что полёт состоится 20 июля. Вместе с ними на орбиту отправится победитель аукциона, который заплатил за билет 28 миллионов долларов, и 82-летняя Уэлли Фанк. В 1960-х годах она стала самой молодой выпускницей космической программы для женщин и всю жизнь мечтала о полёте в космос. Вместе с тем тысячи людей уже подписали петицию, в которой призвали Безоса не возвращаться на Землю.