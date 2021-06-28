Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2021, 19:03
10245

Илон Маск против российских звёзд, которые выглядят в разы старше, хотя им всем по 50 лет

Оглавление
50-летний Илон Маск — американский предприниматель и инженер, который считается самым богатым человеком в мире. Основатель компаний SpaceX и Tesla, а также отец шестерых детей, имя младшего — X Æ A-12
Леонид Слуцкий — российский футбольный тренер, кандидат педагогических наук и заслуженный тренер России. Под его началом ЦСКА 3 раза выигрывал чемпионат России, 2 раза — Кубок и Суперкубок России
Владимир Сычёв — советский и российский актёр театра и кино. Больше всего запомнился своим участием в зарисовках тележурнала "Ералаш" и ролью в сериале "Физрук", где сыграл вместе с Дмитрием Нагиевым
Георгий Черданцев — российский спортивный комментатор, который успел хорошо зарекомендовать себя на телеканалах НТВ и "Матч ТВ". Его даже можно услышать в видеоигре EA Sports FIFA, сериале "Кухня", "Вне игры", фильмах "Со дна вершины" и "Алита: Боевой ангел"
Вадим Колганов — заслуженный артист РФ, актёр театра и кино. Сейчас работает в Школе современной пьесы, а также занимается детским кинофестивалем "Алые паруса", где помогает талантливым ребятишкам снимать собственные короткометражные работы
Кирилл Андреев — певец и бессменный участник группы "Иванушки International". Занимался кикбоксингом и плаванием, став кандидатом в мастера спорта, работал профессиональной моделью, в том числе за рубежом
Георгий Дронов — российский актёр театра и кино, который больше всего запомнился своими главными ролями в телесериалах "Саша + Маша" и "Воронины", а к "Счастливы вместе" он приложил руку в качестве режиссёра
Андрей Рожков — российский артист, телеведущий и юморист, который долгое время выступал в команде КВН "Уральские пельмени". После этого участвовал на телевидении в одноимённой программе, как и в первых выпусках "Большой разницы", а также некоторых — в Comedy Club

Сегодня американский инженер и бизнесмен Илон Маск разменял шестой десяток, но по его внешнему виду сложно в это поверить. Лайф решил сравнить космоэнтузиаста с его российскими ровесниками искусства и спорта, чтобы узнать, кто же победит в извечной гонке между Россией и Штатами.

50-летний Илон Маск — американский предприниматель и инженер, который считается самым богатым человеком в мире. Основатель компаний SpaceX и Tesla, а также отец шестерых детей, имя младшего — X Æ A-12

Фото © © ТАСС / dpa / picture-alliance и Getty Images / Jeff Vespa / WireImage

Фото © © ТАСС / dpa / picture-alliance и Getty Images / Jeff Vespa / WireImage

Леонид Слуцкий — российский футбольный тренер, кандидат педагогических наук и заслуженный тренер России. Под его началом ЦСКА 3 раза выигрывал чемпионат России, 2 раза — Кубок и Суперкубок России

Фото © Instagram / leonid.slutsky

Фото © Instagram / leonid.slutsky

Владимир Сычёв — советский и российский актёр театра и кино. Больше всего запомнился своим участием в зарисовках тележурнала "Ералаш" и ролью в сериале "Физрук", где сыграл вместе с Дмитрием Нагиевым

Фото © Instagram / vladimirsychev

Фото © Instagram / vladimirsychev

Георгий Черданцев — российский спортивный комментатор, который успел хорошо зарекомендовать себя на телеканалах НТВ и "Матч ТВ". Его даже можно услышать в видеоигре EA Sports FIFA, сериале "Кухня", "Вне игры", фильмах "Со дна вершины" и "Алита: Боевой ангел"

Фото © Facebook / Георгий Черданцев

Фото © Facebook / Георгий Черданцев

Вадим Колганов — заслуженный артист РФ, актёр театра и кино. Сейчас работает в Школе современной пьесы, а также занимается детским кинофестивалем "Алые паруса", где помогает талантливым ребятишкам снимать собственные короткометражные работы

Фото © Instagram / vadimkolganov

Фото © Instagram / vadimkolganov

Кирилл Андреев — певец и бессменный участник группы "Иванушки International". Занимался кикбоксингом и плаванием, став кандидатом в мастера спорта, работал профессиональной моделью, в том числе за рубежом

Фото © Instagram / kirillandreev71

Фото © Instagram / kirillandreev71

Георгий Дронов — российский актёр театра и кино, который больше всего запомнился своими главными ролями в телесериалах "Саша + Маша" и "Воронины", а к "Счастливы вместе" он приложил руку в качестве режиссёра

Фото © Instagram / georgy_dronov_official

Фото © Instagram / georgy_dronov_official

Андрей Рожков — российский артист, телеведущий и юморист, который долгое время выступал в команде КВН "Уральские пельмени". После этого участвовал на телевидении в одноимённой программе, как и в первых выпусках "Большой разницы", а также некоторых — в Comedy Club

Фото © Instagram / rozhkovandrey_official

Фото © Instagram / rozhkovandrey_official

Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее
Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее
BannerImage

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Анна Бояршина
  • Wow
  • Илон Маск
  • Леонид Слуцкий
  • Кирилл Андреев
  • тренеры
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar