Илон Маск против российских звёзд, которые выглядят в разы старше, хотя им всем по 50 лет

50-летний Илон Маск — американский предприниматель и инженер, который считается самым богатым человеком в мире. Основатель компаний SpaceX и Tesla, а также отец шестерых детей, имя младшего — X Æ A-12

Леонид Слуцкий — российский футбольный тренер, кандидат педагогических наук и заслуженный тренер России. Под его началом ЦСКА 3 раза выигрывал чемпионат России, 2 раза — Кубок и Суперкубок России

Владимир Сычёв — советский и российский актёр театра и кино. Больше всего запомнился своим участием в зарисовках тележурнала "Ералаш" и ролью в сериале "Физрук", где сыграл вместе с Дмитрием Нагиевым

Георгий Черданцев — российский спортивный комментатор, который успел хорошо зарекомендовать себя на телеканалах НТВ и "Матч ТВ". Его даже можно услышать в видеоигре EA Sports FIFA, сериале "Кухня", "Вне игры", фильмах "Со дна вершины" и "Алита: Боевой ангел"

Вадим Колганов — заслуженный артист РФ, актёр театра и кино. Сейчас работает в Школе современной пьесы, а также занимается детским кинофестивалем "Алые паруса", где помогает талантливым ребятишкам снимать собственные короткометражные работы

Кирилл Андреев — певец и бессменный участник группы "Иванушки International". Занимался кикбоксингом и плаванием, став кандидатом в мастера спорта, работал профессиональной моделью, в том числе за рубежом

Георгий Дронов — российский актёр театра и кино, который больше всего запомнился своими главными ролями в телесериалах "Саша + Маша" и "Воронины", а к "Счастливы вместе" он приложил руку в качестве режиссёра

Андрей Рожков — российский артист, телеведущий и юморист, который долгое время выступал в команде КВН "Уральские пельмени". После этого участвовал на телевидении в одноимённой программе, как и в первых выпусках "Большой разницы", а также некоторых — в Comedy Club