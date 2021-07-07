Вирусолог рассказал, какой вакциной лучше привиться переболевшим коронавирусом

У переболевших коронавирусом иммунитет уже загружен, поэтому им необходимо прививаться однофазной вакциной. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

"Если однократная вакцинация даёт переболевшим высокий подъём антител и других маркеров иммунитета, то после второй фазы уже ничего практически не меняется, потому что иммунная система и так нормально загружена. Она ничего добавить уже не сможет", — объяснил Чепурнов.

Профессор добавил, что учёные из разных стран отметили эффективность однократной вакцинации у переболевших коронавирусом: она даёт более сильный иммунитет, чем не переболевшим даёт двукратная вакцинация. Для переболевших коронавирусом подходит "Спутник лайт", отметил Чепурнов.

"Если "чумаковцы" (ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН. — Прим. Лайфа) сделают однократную вакцину "Ковивак", то будет хорошо", — заключил эксперт.