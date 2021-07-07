Администрация сети RSNet (Russian State Network, сегмент Интернета для российских органов власти) предупредила, что мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем.

"Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях", — приводит сообщение администрации РИА "Новости".

Отмечается, что при рассылке фишинговых писем якобы с домена gov.ru. злоумышленники настраивают вектор атаки под конкретную организацию, например, они могут использовать даже реальные имена и телефоны сотрудников. Также мошенники часто берут на вооружение государственные сервисы — например, некоторое время фишинговые письма рассылались якобы от налоговых органов. В приложении к таким сообщениям находится архив с паролем, и это вложение содержит исполняемые вредоносные файлы.

Специалисты сети RSNet советуют соблюдать элементарные правила личной информационной безопасности, перепроверять всю входящую корреспонденцию и обращать внимание на любое сомнительное поведение собеседников. Также не стоит переходить по ссылкам даже от легитимных пользователей, потому что их учётки могут быть взломаны. Эксперты рекомендуют установить надёжное защитное решение с функцией сканирования объектов, актуальными базами фишинговых сайтов, скама и спама.