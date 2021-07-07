Киев запретил показывать известный сериал "Не родись красивой" и ещё шесть картин российского и украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино Незалежной.

В данный список попали ленты "Ищите маму" (2012), "Не плачь по мне, Аргентина!" (2012–2013), "Не родись красивой" (2005–2006), "Одноклассницы (Право на счастье)" (2007) и "Счастливого пути!" (2008). Также в него вошли украинский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" (2005) и сериал "Офицерские жёны" (2015).