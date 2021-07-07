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Остались без Кати Пушкарёвой: На Украине запретили российский сериал "Не родись красивой"

Актёры, которые в нём играют, по мнению Киева, "создают угрозу национальной безопасности".

7 июля, 01:58
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ne_rodis_krasivoy_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Не родись красивой" | Группа поклонников сериала</a></p>

Фото © VK / "Не родись красивой" | Группа поклонников сериала

Киев запретил показывать известный сериал "Не родись красивой" и ещё шесть картин российского и украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино Незалежной.

В данный список попали ленты "Ищите маму" (2012), "Не плачь по мне, Аргентина!" (2012–2013), "Не родись красивой" (2005–2006), "Одноклассницы (Право на счастье)" (2007) и "Счастливого пути!" (2008). Также в него вошли украинский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" (2005) и сериал "Офицерские жёны" (2015).

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Как уточняется, эти картины были запрещены к показу из-за того, что в них играют ранее внесённые в сформированный Минкультом Украины чёрный список российские деятели искусства, которые "создают угрозу национальной безопасности". В данном случае речь идёт о певице и актрисе Юлии Глебовой, певце Денисе Клявере, актёрах Константине Кабанове и Романе Курцыне.

Ранее на Украине заявили о катастрофе из-за сериалов на русском языке на ТВ.

Что годы после сериала "Не родись красивой" сделали с Нелли Уваровой и другими актёрами

Что годы после сериала "Не родись красивой" сделали с Нелли Уваровой и другими актёрами

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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