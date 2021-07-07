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Вступили в силу новые правила возвращения из-за границы привитых от ковида россиян

Теперь им и тем, кто в последние полгода перенёс заболевание, не нужно будет сдавать тест при въезде в страну.

7 июля, 02:51
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Привитые или переболевшие в течение последних шести месяцев коронавирусом россияне при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест на ковид. Остальным необходимо будет пройти только одно тестирование в течение трёх дней после возвращения в РФ из-за рубежа. Данное постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля.

Стоит отметить, что требования к въезжающим в страну россиянам ужесточили в мае — их обязали сдавать тесты на коронавирусную инфекцию дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов теста вернувшиеся на родину граждане должны были соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

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Согласно новому постановлению Роспотребнадзор, вакцинированные от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие ковидом в последние полгода россияне после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не перенёс заболевание, обязаны будут сдать один тест, а до получения результатов им следует оставаться на самоизоляции по месту жительства.

"Сведения о лабораторном исследовании на CoViD-19 методом ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг", — подчёркивается в документе.

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Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, какой вакциной лучше привиться переболевшим коронавирусом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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