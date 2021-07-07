Вступили в силу новые правила возвращения из-за границы привитых от ковида россиян

Привитые или переболевшие в течение последних шести месяцев коронавирусом россияне при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест на ковид. Остальным необходимо будет пройти только одно тестирование в течение трёх дней после возвращения в РФ из-за рубежа. Данное постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля.

Стоит отметить, что требования к въезжающим в страну россиянам ужесточили в мае — их обязали сдавать тесты на коронавирусную инфекцию дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов теста вернувшиеся на родину граждане должны были соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Согласно новому постановлению Роспотребнадзор, вакцинированные от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие ковидом в последние полгода россияне после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не перенёс заболевание, обязаны будут сдать один тест, а до получения результатов им следует оставаться на самоизоляции по месту жительства.

"Сведения о лабораторном исследовании на CoViD-19 методом ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг", — подчёркивается в документе.