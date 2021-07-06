"Она схватила нож, а я — топор": Подозреваемый в убийстве адвоката Сокирской рассказал о событиях того рокового дня

Конфликт между экс-возлюбленными мог произойти из-за трёх миллионов рублей, которые кто-то задолжал Екатерине, а Алексей помогал их вернуть.