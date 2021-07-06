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"Она схватила нож, а я — топор": Подозреваемый в убийстве адвоката Сокирской рассказал о событиях того рокового дня

Конфликт между экс-возлюбленными мог произойти из-за трёх миллионов рублей, которые кто-то задолжал Екатерине, а Алексей помогал их вернуть.

6 июля, 15:13
<p>Екатерина Сокирская и Алексей Рясков. Фото © Соцсети</p>

Екатерина Сокирская и Алексей Рясков. Фото © Соцсети

Подозреваемый в расправе над самарским адвокатом Екатериной Сокирской (Пузиковой) Алексей Рясков рассказал следователям, что конфликт с экс-возлюбленной у него произошёл из-за финансовых разногласий. Перепалка привела к тому, что Алексей ударил Екатерину, и она вооружилась тем, что оказалось под рукой.

"Катя схватила нож, ткнула мне в грудь, я схватил топор и ударил её по ноге чуть выше колена. Она продолжала нападать, и я ударил её ещё раз. Когда уходил, она была жива", приводит kp.ru рассказ Ряскова, который он озвучил следствию.

"Решалы" из Москвы, взятки и яд спецслужб: За что могли убить вдову самарского банкира Пузикова

"Решалы" из Москвы, взятки и яд спецслужб: За что могли убить вдову самарского банкира Пузикова

При этом, по данным источников издания, топора и ножа на месте преступления не нашли. Сам Алексей на суде поменял показания и сообщил, что ничего не помнит. Также он рассказал, что смертельно болен и ему осталось жить буквально полгода, однако никаких справок об этом не представил. Суд отправил мужчину под арест до 3 сентября.

Напомним, 3 июля в Самаре обнаружили тело 32-летней вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в 2012 году, Екатерины Сокирской. Первым в списке подозреваемых стал её экс-возлюбленный, который накануне трагедии опубликовал неоднозначное заявление. Вскоре Алексей Рясков был задержан.

С 2012 по 2017 год Сокирская была под уголовным преследованием из-за отравления банкира Дмитрия Пузикова, своего мужа. Бизнесмен умер. В 2017 году девушку полностью оправдали. За пять лет она выслушала два обвинительных приговора и трижды была арестована — около года провела в СИЗО и примерно столько же находилась под домашним арестом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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