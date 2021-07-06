Отдыхающие на Кубани устроились загорать на пляже среди мусора и обломков
Некоторые обустроили себе места для релакса на чистых участках, других антисанитария вокруг не смущает.
Отдыхающие на Кубани устроились загорать на пляже среди мусора и обломков. Видео © LIFE
В Краснодарском крае пытаются оправиться от последствий мощной стихии. Тем временем отдыхающие не хотят упускать ни одного кусочка лета и возможности позагорать. Так, на пляже Архипо-Осиповка в Геленджике люди расположились прямо на кучах мусора и обломков.
При этом, как отмечает автор видео, море грязное, что также не смущает отдыхающих. Многие из них пришли на пляж вместе с детьми. Некоторые обустроили себе места для релакса на чистых участках, других антисанитария вокруг не смущает.
Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.
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