Отдыхающие на Кубани устроились загорать на пляже среди мусора и обломков. Видео © LIFE

В Краснодарском крае пытаются оправиться от последствий мощной стихии. Тем временем отдыхающие не хотят упускать ни одного кусочка лета и возможности позагорать. Так, на пляже Архипо-Осиповка в Геленджике люди расположились прямо на кучах мусора и обломков.

При этом, как отмечает автор видео, море грязное, что также не смущает отдыхающих. Многие из них пришли на пляж вместе с детьми. Некоторые обустроили себе места для релакса на чистых участках, других антисанитария вокруг не смущает.