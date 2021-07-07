Терапевт объяснил, что делать при отсутствии антител после прививки от ковида

Тема количества антител в крови после прививки от коронавируса приобрела особую популярность у россиян. Но иногда, хоть и редко, они могут не выработаться. Как быть в такой ситуации, объяснил врач общей практики "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Александр Доленко.

Медик отметил, что отсутствие антител связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы. Такие случаи встречаются нечасто, но если происходят, то в основном у людей старшего возраста.

"Если у кого-то количество антител меньше, чем у окружающих, то это является его индивидуальной нормой. Такова реакция иммунной системы конкретного человека, и спрогнозировать ее невозможно", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

В целом же Доленко подчеркнул, что не существует таких понятий, как "мало" или "недостаточно" антител. Нигде в мире не установлены показатели, означавшие бы, что определённого количества антител хватит для предотвращения болезни. Порой даже с высоким уровнем человек заражается. Другое дело, что вероятность этого невысока, отметил доктор.

В настоящее время эксперты рекомендуют не сдавать тесты на антитела, а просто вакцинироваться и ревакцинироваться, однако если есть желание узнать результаты, то можно сдать тест через три недели после второй прививки от ковида или даже позже, советует специалист.

"Не стоит торопиться и бежать на анализ раньше этого времени, данные, скорее всего, не будут точными", — заключил медик.