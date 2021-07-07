Повар детсада в Хабаровске попалась на торговле наркотиками
Уголовное дело уже направлено в суд, фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.
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В Хабаровске повара детского сада обвиняют в торговле наркотиками. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
По версии следствия, женщина в соцсетях познакомилась с наркодилером, который поставлял ей синтетические наркотики. Обвиняемая фасовала их на мелкие партии и оборудовала тайники в разных районах города, а наркодилер уже подыскивал покупателей. Деньги они делили между собой.
15 апреля закладчицу задержали в районе села Гаровка, когда она забирала очередную партию для дальнейшего сбыта. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.
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