Повар детсада в Хабаровске попалась на торговле наркотиками

В Хабаровске повара детского сада обвиняют в торговле наркотиками. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По версии следствия, женщина в соцсетях познакомилась с наркодилером, который поставлял ей синтетические наркотики. Обвиняемая фасовала их на мелкие партии и оборудовала тайники в разных районах города, а наркодилер уже подыскивал покупателей. Деньги они делили между собой.