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Повар детсада в Хабаровске попалась на торговле наркотиками

Уголовное дело уже направлено в суд, фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

7 июля, 04:26

Фото © Pixabay

В Хабаровске повара детского сада обвиняют в торговле наркотиками. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По версии следствия, женщина в соцсетях познакомилась с наркодилером, который поставлял ей синтетические наркотики. Обвиняемая фасовала их на мелкие партии и оборудовала тайники в разных районах города, а наркодилер уже подыскивал покупателей. Деньги они делили между собой.

15 апреля закладчицу задержали в районе села Гаровка, когда она забирала очередную партию для дальнейшего сбыта. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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