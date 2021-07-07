Лавров заявил, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом

При необходимости Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность. Это распространяется, конечно же, и на вакцину, и на медицинское оборудование, если в них возникнет нужда", — сказал глава МИД РФ, отметив, что гуманитарную помощь в других формах Россия предоставляет КНДР регулярно.

По словам Лаврова, власти Северной Кореи с самого начала пандемии приняли наиболее жёсткие меры по изоляции страны, введя практически полный локдаун, который сохраняется и сейчас. Министр отметил, что Россия не фиксирует каких-либо случаев, говорящих о вспышке CoViD-19.