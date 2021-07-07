НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров заявил, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом

В том числе поставить вакцину и медицинское оборудование, отметил глава МИД.

7 июля, 04:34

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

При необходимости Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность. Это распространяется, конечно же, и на вакцину, и на медицинское оборудование, если в них возникнет нужда", — сказал глава МИД РФ, отметив, что гуманитарную помощь в других формах Россия предоставляет КНДР регулярно.

В КНДР решили уничтожить всех кошек и голубей из-за коронавируса

В КНДР решили уничтожить всех кошек и голубей из-за коронавируса

По словам Лаврова, власти Северной Кореи с самого начала пандемии приняли наиболее жёсткие меры по изоляции страны, введя практически полный локдаун, который сохраняется и сейчас. Министр отметил, что Россия не фиксирует каких-либо случаев, говорящих о вспышке CoViD-19.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отругал чиновников из-за ошибок в борьбе с ковидом и заявил о большом кризисе. Также пообещал "серьёзные последствия" для должностных лиц, однако, какие именно, неизвестно.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Терапевт объяснил, что делать при отсутствии антител после прививки от ковида

сегодня в 03:40

Ким Чен Ын отругал чиновников из-за ошибок в борьбе с ковидом и заявил о большом кризисе

30 июня, 03:59

Бельгийский иммунолог назвал неизбежной четвёртую волну коронавируса в Европе

сегодня в 03:18
Life

В Подмосковье пьяные дебоширы убили полицейского из-за замечания

сегодня в 05:52

"Не хочет терять своё детище": Вячеслав Зайцев дал показания в СК по делу Дома моды

сегодня в 05:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1