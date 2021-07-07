В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за роста количества преступлений со стрельбой

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи со всплеском преступлений с использованием оружия.

"Сегодня я издаю исполнительный указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия... это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны действовать в отношении него надлежащим образом", — написал Куомо в "Твиттере".

По словам губернатора, это решение привлечёт внимание общественности к проблеме роста преступности и аккумулирует все ресурсы для разрешения ситуации. Конкретные меры, которые подразумевает режим ЧС, заключаются в запрете на приобретение оружия лицам, в отношении которых действуют выданные судом ордера, а также в развитии программ по созданию рабочих мест для молодёжи и усилении сотрудничества между отделениями полиции штата по обмену информацией.