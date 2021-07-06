В США жертвами перестрелок на праздничных выходных стали не менее 150 человек
По сравнению с 2020 годом рост преступности составил 40%, а число погибших с начала года приближается к девяти сотням.
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Не менее 150 человек погибли в участившихся преступлениях с применением огнестрельного оружия за праздничные выходные, когда жители США отмечали День независимости. Такие данные приводятся в исследовании группы Gun Violence Archive, сообщает CNN.
Так, рост преступности фиксировался в большинстве городов страны, включая Нью-Йорк, где с пятницы по воскресенье стреляли в 26 человек. В Чикаго этот показатель ещё выше — огонь открыли сразу в 83 граждан, 14 из которых скончались, в том числе и две девочки пяти и шести лет. Главный комиссар городского управления полиции Дэвид Браун назвал прошедшие дни "самыми сложными в году". Всего же полиция насчитала более 400 инцидентов со стрельбой.
К настоящему моменту в 2021 году уровень преступности увеличился в США на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. К данному моменту зафиксировано 767 инцидентов, жертвами которых стали 885 человек.
Ранее Лайф сообщал, что в США 4 июля трагически погиб 24-летний латвийский вратарь НХЛ Матисс Кивлениекс. Неудачно разорвавшийся снаряд фейерверка попал ему в грудную клетку, смерть наступила моментально.
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