В США жертвами перестрелок на праздничных выходных стали не менее 150 человек

Не менее 150 человек погибли в участившихся преступлениях с применением огнестрельного оружия за праздничные выходные, когда жители США отмечали День независимости. Такие данные приводятся в исследовании группы Gun Violence Archive, сообщает CNN.

Так, рост преступности фиксировался в большинстве городов страны, включая Нью-Йорк, где с пятницы по воскресенье стреляли в 26 человек. В Чикаго этот показатель ещё выше — огонь открыли сразу в 83 граждан, 14 из которых скончались, в том числе и две девочки пяти и шести лет. Главный комиссар городского управления полиции Дэвид Браун назвал прошедшие дни "самыми сложными в году". Всего же полиция насчитала более 400 инцидентов со стрельбой.