Литва построит стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов
Кроме того, власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.
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Власти Литвы намерены построить заградительное сооружение на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Кроме того, власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.
"Мы начнём строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определённым сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", — цитирует госпожу Шимоните агентство Reuters.
Ранее стало известно, что с начала года в Литве задержано около полутора тысяч нелегальных мигрантов в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов усилились с конца мая — после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда он отметил, что страна якобы является буферной зоной для наркотрафика и нелегалов в Литву, однако с учётом давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать быть барьером на пути переброски. В Вильнюсе сочли эти слова "угрозой" с белорусской стороны.
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