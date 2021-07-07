Литва построит стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов

Власти Литвы намерены построить заградительное сооружение на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Кроме того, власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.

"Мы начнём строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определённым сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", — цитирует госпожу Шимоните агентство Reuters.

Ранее стало известно, что с начала года в Литве задержано около полутора тысяч нелегальных мигрантов в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.