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Детские ботинки и обломки: Лайф публикует душераздирающие фото с места крушения Ан-26

Трагедия произошла 6 июля в районе камчатского посёлка Палана, на борту судна было 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

7 июля, 11:57

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. На фото — многочисленные обломки фюзеляжа, приборов, одежда жертв трагедии. В авиакатастрофе погибли все 22 пассажира и шесть членов экипажа. В регионе объявлен траур по погибшим.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Напомним, самолёт Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Сейчас там продолжается поисковая операция, она осложняется сильным ветром и туманом.

Жители Камчатки несут цветы и свечи в память о жертвах крушения Ан-26

Жители Камчатки несут цветы и свечи в память о жертвах крушения Ан-26

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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