В распоряжении Лайфа оказались кадры с места крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. На фото — многочисленные обломки фюзеляжа, приборов, одежда жертв трагедии. В авиакатастрофе погибли все 22 пассажира и шесть членов экипажа. В регионе объявлен траур по погибшим.