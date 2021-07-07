От кредитов малому бизнесу до ремонта детсадов: Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии
Часть документов касается кредитования малого бизнеса, стоимости газификации, ежемесячных выплат на детей, но речь идёт и о более адресной помощи.
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Президент России Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прошедшей 30 июня прямой линии. В частности, глава государства распорядился в срок до 1 ноября принять дополнительные меры по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства, в том числе для повышения доступности таких займов. Поручение дано правительству совместно с Центробанком и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию МСП" при участии системно значимых кредитных организаций.
Ещё одно важное поручение касается газификации. Президент потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а на выполнение этого поручения отведён срок до 1 декабря 2021 года.
Кроме того, Владимир Путин дал правительству срок до 1 августа на обеспечение реализации мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Речь об этом также зашла в ходе прямой линии.
В списке сегодняшних поручений президента есть документы и об адресной помощи. К примеру, глава государства поручил к октябрю отремонтировать детсад в Новокузнецке после жалобы на прямую линию, а также создать условия обучения в приморской школе, где в апреле обрушилась стена. Кроме того, по поручению Путина Генеральной прокуратуре предстоит проверить соблюдение требований жилищного законодательства при переселении жителей тюменского посёлка Демьянка. Эта жалоба также прозвучала во время прямой линии. Также среди подписанных поручений — сокращение срока ликвидации несанкционированных свалок в Омске. Этим придётся заняться кабмину и региональным властям, завершив все работы до 1 ноября.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она продолжалась 3 часа 42 минуты. В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.
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