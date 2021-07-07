Президент России Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прошедшей 30 июня прямой линии. В частности, глава государства распорядился в срок до 1 ноября принять дополнительные меры по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства, в том числе для повышения доступности таких займов. Поручение дано правительству совместно с Центробанком и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию МСП" при участии системно значимых кредитных организаций.

Ещё одно важное поручение касается газификации. Президент потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а на выполнение этого поручения отведён срок до 1 декабря 2021 года.

Кроме того, Владимир Путин дал правительству срок до 1 августа на обеспечение реализации мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Речь об этом также зашла в ходе прямой линии.

В списке сегодняшних поручений президента есть документы и об адресной помощи. К примеру, глава государства поручил к октябрю отремонтировать детсад в Новокузнецке после жалобы на прямую линию, а также создать условия обучения в приморской школе, где в апреле обрушилась стена. Кроме того, по поручению Путина Генеральной прокуратуре предстоит проверить соблюдение требований жилищного законодательства при переселении жителей тюменского посёлка Демьянка. Эта жалоба также прозвучала во время прямой линии. Также среди подписанных поручений — сокращение срока ликвидации несанкционированных свалок в Омске. Этим придётся заняться кабмину и региональным властям, завершив все работы до 1 ноября.