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Регион
Опубликовано 7 июля 2021, 14:32

"Законы о форме пуговиц и выборе жабо": Милонов посмеялся над решением Зверева баллотироваться в Госдуму

По словам собеседника Лайфа, известный стилист может быть полезен парламенту только в одном — отучит депутатов носить мешковатые костюмы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обрадовался известию о том, что российский стилист и шоумен Сергей Зверев возглавил региональный список партии "Зелёные" на парламентских выборах. Своими эмоциями он поделился в беседе с Лайфом.

"Король гламура" Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные"
"Король гламура" Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные"

"Я очень рад, что у нас есть такие яркие оппоненты, которые заставят и моих коллег быть более современными, лучше одеваться и не ходить в синих мешковатых костюмах. Зверев мог бы быть полезен, если бы разработал форму госслужащих, депутатскую форму", — рассуждает Милонов.

В целом, по словам собеседника Лайфа, когда люди баллотируются в Думу, пытаясь доказать свою эффективность и способность решать проблемы людей, это не может подвергаться критике. Вот только чем ещё, кроме разработки депутатской формы, Зверев может быть полезен парламенту, Милонов пока не представляет.

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"В плане детской стрижки или выбора жабо у нас в Госдуме никто проблем не испытывает. Да и законы о форме пуговиц мы тоже пока не принимаем", — добавил он.

Ранее стало известно, что Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные". Известный стилист и защитник Байкала вошёл в список кандидатов от родной Бурятии: Зверев родился в 1963 году в посёлке Култук Слюдянского района.

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Напомним, что ещё в ноябре прошлого года стилист признавался, что "все его соцсети завалены" предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Уже тогда он анонсировал, что задумывается об этом. А вот образ защитника Байкала он начал эксплуатировать ещё раньше. К примеру, в 2019 году стилист выходил на пикет у стен Кремля против строительства завода на берегу Байкала, за что был впоследствии оштрафован на десять тысяч рублей. А позже "король гламура" устроил "мусорную акцию", почистив озеро сачком.

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Фото © ТАСС / Алексей Смышляев / Артём Геодакян

Кристина Шайдуллина
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