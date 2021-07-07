"Законы о форме пуговиц и выборе жабо": Милонов посмеялся над решением Зверева баллотироваться в Госдуму

По словам собеседника Лайфа, известный стилист может быть полезен парламенту только в одном — отучит депутатов носить мешковатые костюмы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обрадовался известию о том, что российский стилист и шоумен Сергей Зверев возглавил региональный список партии "Зелёные" на парламентских выборах. Своими эмоциями он поделился в беседе с Лайфом.

"Я очень рад, что у нас есть такие яркие оппоненты, которые заставят и моих коллег быть более современными, лучше одеваться и не ходить в синих мешковатых костюмах. Зверев мог бы быть полезен, если бы разработал форму госслужащих, депутатскую форму", — рассуждает Милонов.

В целом, по словам собеседника Лайфа, когда люди баллотируются в Думу, пытаясь доказать свою эффективность и способность решать проблемы людей, это не может подвергаться критике. Вот только чем ещё, кроме разработки депутатской формы, Зверев может быть полезен парламенту, Милонов пока не представляет.

"В плане детской стрижки или выбора жабо у нас в Госдуме никто проблем не испытывает. Да и законы о форме пуговиц мы тоже пока не принимаем", — добавил он.