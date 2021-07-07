Путин рекомендовал ОНФ до конца ноября изучить все обращения на прямую линию
Доклад должен быть представлен до 30 ноября, ответственным назначен руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Лидер РФ Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) до конца осени изучить все обращения граждан, поступившие на проводившуюся 30 июня прямую линию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"С учётом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках прямой линии президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации", — указано в перечне задач, поставленных главой государства.
Президент также поручил направить всю полученную по итогам анализа информацию в Администрацию Главы РФ, Правительство России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, кроме того, высшим должностным лицам субъектов страны.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она продолжалась 3 часа 42 минуты. В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.
Общероссийский народный фронт — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи ОНФ: контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.
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