Эдвард Бил раскрыл, чем займётся после судебных разбирательств

Блогер Эдвард Бил рассказал о планах на жизнь после судебных разбирательств. Видео © LIFE

Уже через неделю стартует суд над блогером Эдвардом Билом, который устроил резонансное ДТП в центре Москвы. Сегодня судья официально подтвердила, что уголовное дело против молодого человека прекращать не будут, даже несмотря на примирение сторон. Впрочем, сам пранкер настроен на благоприятный исход, как и его адвокат.

"Наша победа заключается в том, что все выжили и нет отягчающих обстоятельств", — сказал защитник Била Геннадий Удунян.

После того как закончатся судебные разбирательства, 25-летний блогер снова планирует вернуться в "Ютуб", но уже без пранков. "Больше приколов, наверное, я делать не буду", — отрезал Бил.