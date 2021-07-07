Эдвард Бил раскрыл, чем займётся после судебных разбирательств
В скором времени уголовное дело по резонансному ДТП в отношении пранкера будет рассматриваться в суде. При этом с некоторыми участниками аварии вопросы ещё не закрыты.
Блогер Эдвард Бил рассказал о планах на жизнь после судебных разбирательств. Видео © LIFE
Уже через неделю стартует суд над блогером Эдвардом Билом, который устроил резонансное ДТП в центре Москвы. Сегодня судья официально подтвердила, что уголовное дело против молодого человека прекращать не будут, даже несмотря на примирение сторон. Впрочем, сам пранкер настроен на благоприятный исход, как и его адвокат.
"Наша победа заключается в том, что все выжили и нет отягчающих обстоятельств", — сказал защитник Била Геннадий Удунян.
После того как закончатся судебные разбирательства, 25-летний блогер снова планирует вернуться в "Ютуб", но уже без пранков. "Больше приколов, наверное, я делать не буду", — отрезал Бил.
Ранее Лайф выяснил сумму компенсации, которую пранкер выплатил пострадавшей в ДТП с его участием женщине. При этом с остальными участниками аварии вопросы ещё не закрыты. Они увеличили суммы компенсаций, а Бил заявляет, что таких денег у него нет.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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