НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве мстительный бомж-"вакцинатор" воткнул шприц в прохожего

Злоумышленник разозлился на жителя столицы, который отказался поделиться с ним мелочью. Сейчас преступника ищет полиция.

7 июля, 10:37

Фото © Pixabay

Житель столичного района Солнцево стал жертвой дерзкого нападения со стороны бездомного, пишет kp.ru. Мужчина шёл домой из супермаркета, когда путь ему преградили несколько бомжей, клянчащих мелочь у прохожих. Москвич отмахнулся от них и не оглядываясь пошёл дальше. Через пару секунд он услышал за спиной зловещую фразу "Тогда держи прививку" и тут же ощутил укол в спину.

Бездомный стремительно скрылся во дворах, а пострадавший вытащил из своей спины шприц с иглой сомнительного вида. Напуганный произошедшим москвич обратился в полицию и ещё сдал анализы — на всякий случай. Пока медикам ничего выявить не удалось, но они предупредили мужчину, что некоторые заболевания могут проявиться в течение нескольких месяцев.

Полиция проводит проверку по факту нападения, установить личность бездомного пока не удалось.

Россиянин случайно проткнул своё сердце иглой

Россиянин случайно проткнул своё сердце иглой

Ранее Лайф писал, что житель Челябинска подкараулил в подъезде старшеклассницу и сделал ей укол с неизвестным веществом.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Твоя кровать": Врачи бросили бездомного на полу больницы и попинали

4 июля, 13:35

Собянин рассказал об "астрономических" результатах вакцинации от ковида в Москве

сегодня в 11:44

Устроивший дебош на судне матрос объяснил нападение на капитана помутнением

сегодня в 11:52

Каннибал, который съел свою подругу в 1980-х, ходит на свободе и снова жаждет человеческой плоти

сегодня в 11:42

От кредитов малому бизнесу до ремонта детсадов: Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии

сегодня в 11:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1