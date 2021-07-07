В Москве мстительный бомж-"вакцинатор" воткнул шприц в прохожего

Житель столичного района Солнцево стал жертвой дерзкого нападения со стороны бездомного, пишет kp.ru. Мужчина шёл домой из супермаркета, когда путь ему преградили несколько бомжей, клянчащих мелочь у прохожих. Москвич отмахнулся от них и не оглядываясь пошёл дальше. Через пару секунд он услышал за спиной зловещую фразу "Тогда держи прививку" и тут же ощутил укол в спину.

Бездомный стремительно скрылся во дворах, а пострадавший вытащил из своей спины шприц с иглой сомнительного вида. Напуганный произошедшим москвич обратился в полицию и ещё сдал анализы — на всякий случай. Пока медикам ничего выявить не удалось, но они предупредили мужчину, что некоторые заболевания могут проявиться в течение нескольких месяцев.

Полиция проводит проверку по факту нападения, установить личность бездомного пока не удалось.