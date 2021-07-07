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В Костромской области девятилетний мальчик застрелил сестрёнку из ружья

ИЖ-58 его отец нашёл в лесополосе несколько дней назад, принёс домой и оставил себе. Это решение стало роковым.

7 июля, 10:20

Фото © ТАСС / Житенев Артём

В Костромской области девятилетний мальчик убил свою пятилетнюю сестру из охотничьего ружья. Несчастный случай произошёл 6 июля около 16:00 в деревне Бараново, во дворе дома по улице Главной. Об этом Лайфу рассказал источник.

Ребёнок играл с ружьём ИЖ-58 и внезапно выстрелил в сторону своей малолетней сестры. Девочку с огнестрельным ранением живота экстренно доставили в районную больницу. Там она умерла от полученных травм.

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По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Согласно данным Федеральной службы Национальной гвардии, ружьё, из которого выстрелил мальчик, нигде не числится. По нашим данным, его глава семейства недавно нашёл в лесу, принёс домой и оставил себе. Это решение стало роковым для малышки.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае местный предприниматель расстрелял свою бывшую жену за отказ вернуться к нему. Жертвами мужчины также стали сестра погибшей и её муж. Убийство произошло на глазах у 11-летней племянницы экс-супруги бизнесмена.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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