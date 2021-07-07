В Костромской области девятилетний мальчик застрелил сестрёнку из ружья

В Костромской области девятилетний мальчик убил свою пятилетнюю сестру из охотничьего ружья. Несчастный случай произошёл 6 июля около 16:00 в деревне Бараново, во дворе дома по улице Главной. Об этом Лайфу рассказал источник.

Ребёнок играл с ружьём ИЖ-58 и внезапно выстрелил в сторону своей малолетней сестры. Девочку с огнестрельным ранением живота экстренно доставили в районную больницу. Там она умерла от полученных травм.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Согласно данным Федеральной службы Национальной гвардии, ружьё, из которого выстрелил мальчик, нигде не числится. По нашим данным, его глава семейства недавно нашёл в лесу, принёс домой и оставил себе. Это решение стало роковым для малышки.