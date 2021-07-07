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Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к ковиду в России до 80–90%

До 8 июля Роспотребнадзору и Минздраву необходимо представить расчёты потребности в антиковидных вакцинах. Вместе с тем глава кабмина призвал соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых зачастую нарушаются санитарные требования.

7 июля, 10:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву России обновить модель вакцинации в стране. Так, теперь ведомствам поставлена задача довести уровень коллективного иммунитета от коронавируса до 80–90%.

"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%, вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций, других актуальных факторов", — говорится в поручении главы кабмина.

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Отмечается, что до 8 июля ведомствам необходимо представить кабмину расчёты потребности в антиковидных вакцинах. Вместе с тем Мишустин призвал региональные власти соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых зачастую нарушаются санитарные требования.

Ранее Мишустин поручил разобраться с ростом цен на ПЦР-тесты в частных клиниках. Несколько ведомств должны будут отчитаться о проделанной работе к 19 июля. Вместе с тем Роспотребнадзору было поручено сократить сроки передачи результатов анализов на госуслуги до двух часов с момента их получения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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