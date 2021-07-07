Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к ковиду в России до 80–90%
До 8 июля Роспотребнадзору и Минздраву необходимо представить расчёты потребности в антиковидных вакцинах. Вместе с тем глава кабмина призвал соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых зачастую нарушаются санитарные требования.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву России обновить модель вакцинации в стране. Так, теперь ведомствам поставлена задача довести уровень коллективного иммунитета от коронавируса до 80–90%.
"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%, вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций, других актуальных факторов", — говорится в поручении главы кабмина.
Отмечается, что до 8 июля ведомствам необходимо представить кабмину расчёты потребности в антиковидных вакцинах. Вместе с тем Мишустин призвал региональные власти соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых зачастую нарушаются санитарные требования.
Ранее Мишустин поручил разобраться с ростом цен на ПЦР-тесты в частных клиниках. Несколько ведомств должны будут отчитаться о проделанной работе к 19 июля. Вместе с тем Роспотребнадзору было поручено сократить сроки передачи результатов анализов на госуслуги до двух часов с момента их получения.
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