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В Екатеринбурге начальник не отпустил сотрудницу в больницу, и через 6 часов у неё случился выкидыш

Теперь девушка планирует подавать в суд, где директора магазина могут привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности.

7 июля, 09:41

Фото © Юлия Перминова

27-летняя Юлия Перминова из Екатеринбурга работала менеджером в магазине "Монетка" во время беременности. Этого ребёнка девушка очень ждала, поэтому финансово готовилась к пополнению в семье. Правда, сама беременность протекала не так гладко — за две недели до выкидыша прямо на смене у Юлии заболел живот, и она поспешила в больницу. Там ей поставили капельницу, и угроза прерывания миновала, пишут "Новости Екатеринбурга".

Фото © Юлия Перминова

Фото © Юлия Перминова

Однако начальнику Антону не понравилось, что сотрудница покинула рабочее место, поэтому в следующий раз он её не отпустил. Юлия писала ему в мессенджере, что у неё пошла кровь и ей срочно нужно в больницу, но сменщицу ей давать не собирались, а материально ответственная девушка не могла просто так уйти. Она упрашивала всех, кого могла, пока директор не пригрозил понизить её до продавца.

Фото © Юлия Перминова

Фото © Юлия Перминова

Я написала сообщение управляющей Ольге, которая отвечала за Академический район. Она прочитала, не ответила. Я уговаривала: "Ну ты же женщина, должна понять, нужна скорая". Она молчала, а потом скинула в общий наш служебный чат, что это просто наглость. Никто так и не давал мне ответа, когда придёт замена

Юлия Перминова

Фото © Юлия Перминова

Фото © Юлия Перминова

В итоге, когда девушке стало совсем плохо, она бросила всё и вызвала скорую. Однако было слишком поздно — Юлия терпела шесть часов, что и привело к выкидышу. Она уверена, что в этом виноват Антон, который не давал обратиться к врачам и угрожал понижением в должности. Теперь девушка вместе с мужем намерена подать на него в суд, где, если вина будет доказана, ему грозит уголовная ответственность.

В Башкирии будущая мама потеряла сына из-за пьяного анестезиолога и главврача, который ушёл со смены

В Башкирии будущая мама потеряла сына из-за пьяного анестезиолога и главврача, который ушёл со смены

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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