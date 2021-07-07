Москва вошла в топ-5 регионов России по числу привитых от ковида

Москва впервые с весны попала в список регионов — лидеров по числу граждан, получивших первый компонент вакцины от коронавируса. Так, согласно подсчётам РБК, столичный регион расположился на четвёртом месте.

По данным издания, возглавляет топ-5 всё так же Чукотка — там 33,07% жителей уже привились хотя бы одной дозой вакцины. Далее идут Белгородская область (30,86%) и Ненецкий административный округ (24,80%). А после них — Москва и Мордовия.