Москва вошла в топ-5 регионов России по числу привитых от ковида
При составлении рейтинга учитывались и те граждане, кто получил один компонент антикоронавирусного препарата. Отмечается, что за две недели число полностью вакцинированных россиян выросло на 2,9%.
Фото © Сайт Правительства Москвы
Москва впервые с весны попала в список регионов — лидеров по числу граждан, получивших первый компонент вакцины от коронавируса. Так, согласно подсчётам РБК, столичный регион расположился на четвёртом месте.
По данным издания, возглавляет топ-5 всё так же Чукотка — там 33,07% жителей уже привились хотя бы одной дозой вакцины. Далее идут Белгородская область (30,86%) и Ненецкий административный округ (24,80%). А после них — Москва и Мордовия.
Интересно отметить, что Московская область вошла в десятку лучших и расположилась на шестой строчке. Исходя из результатов исследования, отмечается, что за две недели число полностью привитых россиян выросло на 2,9%.
Ранее доктор Александр Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от ковида. Врач отметил, что сейчас "околомедицинские круги" специально распространяют информацию об опасностях прививок.
Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Кроме того, с 28 июня в столице ввели QR-коды для посещения объектов питания, которые могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом граждане или те, кто получил отрицательный ПЦР-тест.
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