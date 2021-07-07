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Москва вошла в топ-5 регионов России по числу привитых от ковида

При составлении рейтинга учитывались и те граждане, кто получил один компонент антикоронавирусного препарата. Отмечается, что за две недели число полностью вакцинированных россиян выросло на 2,9%.

7 июля, 09:58
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/news/item/92939073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Правительства Москвы</a></p>

Фото © Сайт Правительства Москвы

Москва впервые с весны попала в список регионов — лидеров по числу граждан, получивших первый компонент вакцины от коронавируса. Так, согласно подсчётам РБК, столичный регион расположился на четвёртом месте.

По данным издания, возглавляет топ-5 всё так же Чукотка — там 33,07% жителей уже привились хотя бы одной дозой вакцины. Далее идут Белгородская область (30,86%) и Ненецкий административный округ (24,80%). А после них — Москва и Мордовия.

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Интересно отметить, что Московская область вошла в десятку лучших и расположилась на шестой строчке. Исходя из результатов исследования, отмечается, что за две недели число полностью привитых россиян выросло на 2,9%.

Ранее доктор Александр Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от ковида. Врач отметил, что сейчас "околомедицинские круги" специально распространяют информацию об опасностях прививок.


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Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Кроме того, с 28 июня в столице ввели QR-коды для посещения объектов питания, которые могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом граждане или те, кто получил отрицательный ПЦР-тест.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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