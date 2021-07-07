Мишустин поручил разобраться с ростом цен на ПЦР-тесты в частных клиниках
Несколько ведомств должны будут отчитаться о проделанной работе к 19 июля. Вместе с тем Роспотребнадзору было поручено сократить сроки передачи результатов анализов на госуслуги до двух часов с момента их получения.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты в частных медицинских клиниках и лабораториях. Об этом сообщается на сайте правительства.
"В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит", — сказал глава кабмина во время обсуждения на одном из заседаний.
До 19 июля ведомства должны будут отчитаться перед правительством о проверке. Кроме того, Мишустин поручил организовать работу портала "Госуслуги" так, чтобы россияне получали ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, в течение суток. Вместе с тем Роспотребнадзору было поручено сократить сроки передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на госуслуги до двух часов с момента их получения.
А ранее россиянам объяснили, за сколько дней до отпуска следует делать прививку от ковида. По словам медика, в течение трёх суток после вакцинации не следует загорать, посещать сауну и заниматься физическими нагрузками.
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