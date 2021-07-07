Власти Москвы рассказали о состоянии подростков, получивших первую дозу "Спутника V"
Всего 21 несовершеннолетний привился первым компонентом вакцины отечественного производства, отметила заммэра Анастасия Ракова. По её словам, только у двух ребят после прививки поднялась температура.
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Все подростки, получившие первый компонент антиковидной вакцины "Спутник V" в рамках исследования, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, всего 21 человек получил вчера первый компонент препарата, из них 11 подростков сейчас находятся в детской больнице имени Башляевой, остальные десять — в Морозовской детской больнице. Перед прививкой, как указала вице-мэр, все ребята прошли ПЦР-тестирование.
"За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо", — отметила Ракова.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве на базе двух больниц стартовало клиническое исследование вакцины для подростков 12–17 лет. В научном эксперименте принимают участие подростки, которые ранее не болели ковидом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Прививать подростков будут "Спутником V", но в меньшей дозировке, чем взрослых.
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