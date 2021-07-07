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Журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V"

Ни одно из 67 государств, где применяется российский препарат, не сообщало о побочных эффектах, отметила автор статьи, в то время как медики неоднократно фиксировали случаи тромбоза после применения вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

7 июля, 06:53
<p>Фото © Sputnikvaccine.com</p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Всё больше данных указывает на эффективность и безопасность антиковидной российской вакцины "Спутник V". Об этом говорится в статье медицинского журнала Nature.

Автор материала напомнила, что российский препарат использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма. При этом, в отличие от других иностранных вакцин, AstraZeneca и Johnson & Johnson, "Спутник V" сочетает в себе разные аденовирусы.

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По словам исследователя биотехнологии из "Сколково" Дмитрия Кулиша, у двух аденовирусов есть разные методы введения своего генетического материала в клетку-хозяина. Это, как объяснил специалист, повышает вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.

В материале также отмечается, что ни одно из 67 государств, где применялся "Спутник V", не сообщало о побочных эффектах. В то время как специалисты неоднократно фиксировали случаи тромбоза после применения вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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