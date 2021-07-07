За сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, умерло 725 пациентов, а полностью выздоровело 20 067. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего заболевших в Москве (+5621 случай за сутки), Подмосковье (+2531), Петербурге (+1906), Нижегородской (+477) и Воронежской (+388) областях. Ситуация в других региона выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с ковидом выздоровело также в Москве (+6488), Петербурге (+2945), Подмосковье (+2015), Воронежской (+355) и Свердловской (+301) областях.

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в стране выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 140 041 пациент, выздоровело — 5 121 919.