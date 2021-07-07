В Кремле не комментируют заявки на регистрацию иностранных вакцин от ковида в РФ
По словам пресс-секретаря президента, этот вопрос стоит адресовать Министерству здравоохранения и федеральному оперативному штабу по борьбе с заболеванием.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал оперштабу и Минздраву вопрос журналистов о заявках на регистрацию зарубежных вакцин от ковида на территории России.
"Мы не можем обладать такой информацией, это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава. Это не вопрос Кремля", — отметил он.
Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что некоторые производители вакцин от коронавируса за рубежом подали документы на регистрацию своих препаратов в России, сейчас они проходят экспертизу. О каких конкретно компаниях идёт речь, Мурашко не уточнил.
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