В Кремле не комментируют заявки на регистрацию иностранных вакцин от ковида в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал оперштабу и Минздраву вопрос журналистов о заявках на регистрацию зарубежных вакцин от ковида на территории России.

"Мы не можем обладать такой информацией, это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава. Это не вопрос Кремля", — отметил он.