В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским, два человека ранены

В Киеве произошла стрельба, в результате которой два человека, включая сотрудника правоохранительных органов, получили ранения. Об этом сообщил начальник полиции города Андрей Крищенко.

"В настоящее время в столице введена специальная операция полиции по задержанию злоумышленника. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь", — отметил он.

Отмечается, что инцидент произошёл на Голосеевском проспекте. По данным телеграм-канала "Киев оперативный", злоумышленник несколько раз выстрелил в людей, а затем забаррикадировался в квартире одного из домов. Сейчас на месте происшествия находится семь нарядов полиции. По предварительным данным, стрелок задержан.