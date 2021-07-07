НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским, два человека ранены

Злоумышленник несколько раз выстрелил в людей, а затем забаррикадировался в квартире. Его задержали.

7 июля, 09:25
<p>Фото ©<a href="https://kyivnews.24tv.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Facebook / <a href="https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/photos/pcb.4113753182013755/4113786242010449" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Киева</a></p>

Фото © Facebook / Полиция Киева

В Киеве произошла стрельба, в результате которой два человека, включая сотрудника правоохранительных органов, получили ранения. Об этом сообщил начальник полиции города Андрей Крищенко.

"В настоящее время в столице введена специальная операция полиции по задержанию злоумышленника. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь", — отметил он.

В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за роста количества преступлений со стрельбой

В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за роста количества преступлений со стрельбой

Отмечается, что инцидент произошёл на Голосеевском проспекте. По данным телеграм-канала "Киев оперативный", злоумышленник несколько раз выстрелил в людей, а затем забаррикадировался в квартире одного из домов. Сейчас на месте происшествия находится семь нарядов полиции. По предварительным данным, стрелок задержан.

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге 30 человек устроили драку со стрельбой возле кафе. Очевидцы сообщили как минимум о десяти выстрелах. Что послужило причиной конфликта, пока не известно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Остались без Кати Пушкарёвой: На Украине запретили российский сериал "Не родись красивой"

сегодня в 01:58

В Подмосковье пьяные дебоширы убили полицейского за замечание

сегодня в 05:52

Неизвестные застрелили президента Гаити, устроив атаку на его резиденцию

сегодня в 10:26

Минтранс подтвердил, что при крушении Ан-26 на Камчатке никто не выжил

сегодня в 10:26

Сестра футболиста, который погиб в авиакатастрофе два года назад, попыталась свести счёты с жизнью

сегодня в 10:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1