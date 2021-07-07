В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским, два человека ранены
Злоумышленник несколько раз выстрелил в людей, а затем забаррикадировался в квартире. Его задержали.
Фото © Facebook / Полиция Киева
В Киеве произошла стрельба, в результате которой два человека, включая сотрудника правоохранительных органов, получили ранения. Об этом сообщил начальник полиции города Андрей Крищенко.
"В настоящее время в столице введена специальная операция полиции по задержанию злоумышленника. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь", — отметил он.
Отмечается, что инцидент произошёл на Голосеевском проспекте. По данным телеграм-канала "Киев оперативный", злоумышленник несколько раз выстрелил в людей, а затем забаррикадировался в квартире одного из домов. Сейчас на месте происшествия находится семь нарядов полиции. По предварительным данным, стрелок задержан.
Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге 30 человек устроили драку со стрельбой возле кафе. Очевидцы сообщили как минимум о десяти выстрелах. Что послужило причиной конфликта, пока не известно.
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