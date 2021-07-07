Чубайс выступил против выдачи бизнесу "зелёных сертификатов"
По мнению спецпредставителя президента РФ, это лишает производителей мотивации к росту выработки возобновляемой энергии и снижению выработки парниковых газов.
Анатолий Чубайс. Фото © ТАСС / Виатрис Виктория
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной передачи российским предприятиям так называемых зелёных сертификатов, которые позволяют подтверждать потребление энергии из низкоуглеродных источников. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на обращение спецпреда к вице-премьеру Александру Новаку.
По словам Чубайса, промышленность не сможет использовать сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога. Он также отметил, что комплексной нормативно-правовой базы по данному налогу в настоящий момент нет.
"Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов", — считает спецпредставитель.
Ранее Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы за счёт экспорта водорода. По оценкам специалистов, действующая газотранспортная система способна использовать по крайней мере 10% пропускных мощностей для транспорта водорода без глубокой её модернизации.
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