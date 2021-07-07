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На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены фрагменты тел 19 погибших

По последним данным источника Лайфа, 10 останков уже доставили в морг для опознания.

7 июля, 08:42
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Спасатели обнаружили фрагменты тел 19 погибших в результате крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. Об этом Лайфу сообщили в МЧС России.

"В ходе поисковой операции у берегов Камчатки обнаружены фрагменты ещё десяти тел погибших. Итого найдены фрагменты 19 тел. Работы продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняет наш источник, кому принадлежат останки, пока определить не представляется возможным. По последним данным, десять останков уже доставили в морг для опознания.

Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. Пока опознан только один погибший.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы на Камчатке. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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