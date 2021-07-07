На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены фрагменты тел 19 погибших
По последним данным источника Лайфа, 10 останков уже доставили в морг для опознания.
Фото © LIFE
Спасатели обнаружили фрагменты тел 19 погибших в результате крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. Об этом Лайфу сообщили в МЧС России.
"В ходе поисковой операции у берегов Камчатки обнаружены фрагменты ещё десяти тел погибших. Итого найдены фрагменты 19 тел. Работы продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как уточняет наш источник, кому принадлежат останки, пока определить не представляется возможным. По последним данным, десять останков уже доставили в морг для опознания.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. Пока опознан только один погибший.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы на Камчатке. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур.
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