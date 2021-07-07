На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены фрагменты тел 19 погибших

Спасатели обнаружили фрагменты тел 19 погибших в результате крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. Об этом Лайфу сообщили в МЧС России.

"В ходе поисковой операции у берегов Камчатки обнаружены фрагменты ещё десяти тел погибших. Итого найдены фрагменты 19 тел. Работы продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняет наш источник, кому принадлежат останки, пока определить не представляется возможным. По последним данным, десять останков уже доставили в морг для опознания.