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Регион
Опубликовано 7 июля 2021, 08:05
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Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

По предварительной информации, выживших после авиакатастрофы нет. Найдены тела девяти погибших, одного из них опознали.

Работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке. Видео © МЧС РФ

МЧС РФ опубликовало видео работы спасателей на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. На кадрах видно, что обломки воздушного судна разбросаны на скалистом берегу. Работа по поиску тел погибших осложняется сильным ветром и туманом.

Экипаж разбившегося на Камчатке Ан-26 не заходил на второй круг
Экипаж разбившегося на Камчатке Ан-26 не заходил на второй круг

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. На данный момент найдено уже девять тел погибших, один опознан.

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Александра Вишнякова
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