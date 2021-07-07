Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

По предварительной информации, выживших после авиакатастрофы нет. Найдены тела девяти погибших, одного из них опознали.

МЧС РФ опубликовало видео работы спасателей на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. На кадрах видно, что обломки воздушного судна разбросаны на скалистом берегу. Работа по поиску тел погибших осложняется сильным ветром и туманом.