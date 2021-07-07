Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
По предварительной информации, выживших после авиакатастрофы нет. Найдены тела девяти погибших, одного из них опознали.
Работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке. Видео © МЧС РФ
МЧС РФ опубликовало видео работы спасателей на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. На кадрах видно, что обломки воздушного судна разбросаны на скалистом берегу. Работа по поиску тел погибших осложняется сильным ветром и туманом.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. На данный момент найдено уже девять тел погибших, один опознан.