НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует список погибших при пожаре в жилом доме под Смоленском

Самой маленькой жертве трагедии было всего четыре месяца. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

7 июля, 07:59

Фото © LIFE

В результате пожара в частном доме в Смоленской области погибли пожилая женщина и пятеро детей, несколько из них приходились ей внуками. Лайф публикует список жертв трагедии и страшные кадры с места событий.

1. Александра Александровна З., 1933 года рождения

2. Мария З., 6 лет

3. Виктория З., 4 месяца

4. Елизавета Т., 11–12 лет

5. Ангелина В., 7–8 лет

6. Полина В., 7–8 лет

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 5

По нашим данным, возгорание началось с пристройки, а далее пламя перекинулось на дом. В результате происшествия обрушилась даже крыша здания. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Крупный пожар у нефтеплатформы на Каспии засняли со спутника

Крупный пожар у нефтеплатформы на Каспии засняли со спутника

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как уже писал Лайф, инцидент произошёл в городе Починке Смоленской области. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Всего в момент происшествия в доме было восемь человек. О причинах трагедии пока не сообщается.

Чудесное спасение кошки Мурёнки при пожаре в Волгограде попало на видео

Чудесное спасение кошки Мурёнки при пожаре в Волгограде попало на видео

Ранее в городе Бийске Алтайского края загорелась птицефабрика. Пожар был локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на которых виден огромный чёрный столб дыма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1