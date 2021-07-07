Лайф публикует список погибших при пожаре в жилом доме под Смоленском

В результате пожара в частном доме в Смоленской области погибли пожилая женщина и пятеро детей, несколько из них приходились ей внуками. Лайф публикует список жертв трагедии и страшные кадры с места событий.

1. Александра Александровна З., 1933 года рождения 2. Мария З., 6 лет 3. Виктория З., 4 месяца 4. Елизавета Т., 11–12 лет 5. Ангелина В., 7–8 лет 6. Полина В., 7–8 лет











По нашим данным, возгорание началось с пристройки, а далее пламя перекинулось на дом. В результате происшествия обрушилась даже крыша здания. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как уже писал Лайф, инцидент произошёл в городе Починке Смоленской области. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Всего в момент происшествия в доме было восемь человек. О причинах трагедии пока не сообщается.