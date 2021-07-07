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Опубликовано видео задержания захватчика заложников в Тюмени

Сегодня утром мужчина зашёл в офис Сбербанка с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требовал деньги.

7 июля, 07:28

Видео © 72.ru

Задержание захватчика тюменского отделения Сбербанка попало на видео. На кадрах, которые публикует портал 72.ru, видно, как мужчину скручивают и ведут к машине. Злоумышленник начинает сопротивляться, кричит, и его валят на землю.

По данным СМИ, несмотря на задержание захватчика, к зданию банка никого пока не подпускают.

"Выманили" деньгами: Захватчика заложников в тюменском Сбербанке задержали

"Выманили" деньгами: Захватчика заложников в тюменском Сбербанке задержали

Напомним, сегодня утром неизвестный захватил двух заложников в отделении на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 млн рублей. Мужчина пересчитал наличку и начал требовать, чтобы все правоохранители отошли от отделения и он мог спокойно выйти. В результате при выходе его и скрутили. Никто не пострадал.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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