В Тюмени в офисе Сбербанка захватили заложников
На переговоры в здание зашли сотрудники кредитной организации, готовится штурм.
В Тюмени в офисе Сбербанка захватили заложников. Видео © Соцсети
Неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. По данным источника Лайфа, в 9:16 (по местному времени) он зашёл в офис на Червишевском тракте с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требует 13 млн.
По предварительным данным, в заложниках у злоумышленника находятся два человека.
На переговоры в здание зашли сотрудники кредитной организации, готовится штурм. Около 50 человек эвакуировали из дома, на первом этаже которого и находится банк.
Комментариев: 0