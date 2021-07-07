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В Тюмени в офисе Сбербанка захватили заложников

На переговоры в здание зашли сотрудники кредитной организации, готовится штурм.

7 июля, 06:26
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В Тюмени в офисе Сбербанка захватили заложников. Видео © Соцсети

Неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. По данным источника Лайфа, в 9:16 (по местному времени) он зашёл в офис на Червишевском тракте с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требует 13 млн.

По предварительным данным, в заложниках у злоумышленника находятся два человека.

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В Тбилиси неизвестный с оружием ворвался в Банк Грузии и захватил заложников

На переговоры в здание зашли сотрудники кредитной организации, готовится штурм. Около 50 человек эвакуировали из дома, на первом этаже которого и находится банк.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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