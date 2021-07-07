В Тюмени в офисе Сбербанка захватили заложников

Неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. По данным источника Лайфа, в 9:16 (по местному времени) он зашёл в офис на Червишевском тракте с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требует 13 млн.