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Пять детей и один взрослый погибли при пожаре под Смоленском

Всего в момент происшествия в помещении было восемь человек. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

7 июля, 06:13

Фото © Pixabay

Пять детей и пожилая женщина погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошёл в городе Починке Смоленской области. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Всего в момент происшествия в доме было восемь человек. О причинах трагедии пока не сообщается.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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