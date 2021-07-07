Пять детей и один взрослый погибли при пожаре под Смоленском

Пять детей и пожилая женщина погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошёл в городе Починке Смоленской области. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Всего в момент происшествия в доме было восемь человек. О причинах трагедии пока не сообщается.