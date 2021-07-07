Пять детей и один взрослый погибли при пожаре под Смоленском
Всего в момент происшествия в помещении было восемь человек. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
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Пять детей и пожилая женщина погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошёл в городе Починке Смоленской области. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Всего в момент происшествия в доме было восемь человек. О причинах трагедии пока не сообщается.
Ранее в городе Бийске Алтайского края загорелась птицефабрика. Пожар был локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на которых виден огромный чёрный столб дыма.
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