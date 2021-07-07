Участие православных верующих в языческих праздниках — серьёзное нарушение христианского благочестия, заявил известный церковный публицист, протоиерей Максим Первозванский. Об этом пишет РИА "Новости".

Он напомнил, что 7 июля празднуется Рождество Иоанна Предтечи. На эту же дату в древности приходился языческий праздник день Ивана Купалы — день летнего солнцестояния. В дохристианские времена в ночь на Ивана Купалу славяне плели и надевали на голову венки из трав и цветов, обливались водой, водили хороводы, пели и танцевали, прыгали через костёр, сплавляли по реке венки в память о предках, собирали целебные травы, а также сжигали чучело в виде колеса, символизировавшее солнце (Ярило).



"Существует праздник Рождества Иоанна Предтечи, верующие отмечают именно его. Но языческие традиции Ивана Купалы как были, так и живут своей жизнью. Они никак не наполняются христианским содержанием", — подчеркнул Первозванский.

Протоиерей добавил, церковь негативно относится к участию верующих в языческих торжествах, так как "большинство языческих праздников — это выпускание на волю страстей". А для любого верующего в первую очередь важно духовное наполнение. Первозванский отметил, что для каждого праздника важно духовное наполнение.

"И если он не приобретает христианского наполнения, то обязательно становится языческим, причём на примитивном, магическом уровне", — пояснил публицист.

В качестве удачного примера наполнения праздника христианским содержанием протоиерей Максим привёл День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.