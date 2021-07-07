Экипаж разбившегося на Камчатке Ан-26 не заходил на второй круг
По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. На данный момент найдено уже восемь тел погибших, один опознан.
Обломки Ан-26. Фото © LIFE
Экипаж пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося накануне на Камчатке, совершал посадку в штатном режиме и не заходил на второй круг. Об этом рассказал командир лётного отряда компании "Камчатское авиапредприятие" Евгений Лысенков.
"В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было", — цитирует его ТАСС.
Кроме того, по словам Лысенкова, нареканий к самолёту и оборудованию на борту не было.
Самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. На данный момент найдено уже восемь тел погибших, один опознан.
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