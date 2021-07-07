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Экипаж разбившегося на Камчатке Ан-26 не заходил на второй круг

По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. На данный момент найдено уже восемь тел погибших, один опознан.

7 июля, 05:26
<p>Обломки Ан-26. Фото © LIFE</p>

Обломки Ан-26. Фото © LIFE

Экипаж пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося накануне на Камчатке, совершал посадку в штатном режиме и не заходил на второй круг. Об этом рассказал командир лётного отряда компании "Камчатское авиапредприятие" Евгений Лысенков.

"В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было", — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Лысенкова, нареканий к самолёту и оборудованию на борту не было.

Лайф публикует видео с обломками Ан-26, которые прибило к берегу на Камчатке

Лайф публикует видео с обломками Ан-26, которые прибило к берегу на Камчатке

Самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. На данный момент найдено уже восемь тел погибших, один опознан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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