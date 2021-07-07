Экипаж разбившегося на Камчатке Ан-26 не заходил на второй круг

Экипаж пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося накануне на Камчатке, совершал посадку в штатном режиме и не заходил на второй круг. Об этом рассказал командир лётного отряда компании "Камчатское авиапредприятие" Евгений Лысенков.

"В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было", — цитирует его ТАСС.