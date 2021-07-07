83-летний модельер Вячеслав Зайцев дал показания в Следственном комитете по поводу легитимности сделок купли-продажи пристройки в Доме моды. Об этом рассказал бывший гендиректор Дома моды и друг кутюрье Николай Головин, сообщает kp.ru.

По словам Головина, Зайцев был морально готов к вызову следователей и "даже ждал этот день". Кроме того, как рассказал бывший гендиректор, модельер воспрянул духом и даже стал лучше себя чувствовать.

"Он не на эмоциях принял это решение, обдумывал его, и сама ситуация с Домом моды его тяготила, он не хочет терять своё детище. Сейчас он понимает, что во всём детально разберётся следствие, и это не может его не радовать", — пояснил друг Зайцева.