"Не хочет терять своё детище": Вячеслав Зайцев дал показания в СК по делу Дома моды
По слова друга, знаменитый модельер после обращения в органы воспрянул духом и даже стал лучше себя чувствовать.
Модельер Вячеслав Зайцев. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
83-летний модельер Вячеслав Зайцев дал показания в Следственном комитете по поводу легитимности сделок купли-продажи пристройки в Доме моды. Об этом рассказал бывший гендиректор Дома моды и друг кутюрье Николай Головин, сообщает kp.ru.
По словам Головина, Зайцев был морально готов к вызову следователей и "даже ждал этот день". Кроме того, как рассказал бывший гендиректор, модельер воспрянул духом и даже стал лучше себя чувствовать.
"Он не на эмоциях принял это решение, обдумывал его, и сама ситуация с Домом моды его тяготила, он не хочет терять своё детище. Сейчас он понимает, что во всём детально разберётся следствие, и это не может его не радовать", — пояснил друг Зайцева.
Напомним, Вячеслав Зайцев подал заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр в связи с продажей частей здания Дома моды. В апреле и мае было совершено две сделки, в результате которых модельер, ни о чём не подозревая, лишился 900 квадратных метров. Факт продажи части здания публично подтвердил заместитель гендиректора Дома моды Расул Ахмедов. Вячеслав Зайцев заявил, что со стороны Ахмедова в его адрес поступают угрозы и оказывается психологическое давление. СК проводит проверку в связи с заявлением модельера об угрозах и продаже частей Дома моды.
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