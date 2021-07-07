В Подмосковье пьяные дебоширы убили полицейского из-за замечания
Лейтенанта ударили ножом в сердце, его доставили в больницу, но спасти пострадавшего врачи не смогли.
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В подмосковном Щёлкове двое собутыльников убили полицейского, который сделал им замечание — лейтенанта ударили ножом в сердце, он умер в больнице, не приходя в сознание. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, вечером 6 июля пьяные мужчины громко выясняли отношения во дворе одного из домов, причём один из них размахивал ножом. К дебоширам подошёл проходивший мимо полицейский (он был не на службе и без формы) и сделал им замечание. В ответ один из участников конфликта ударил лейтенанта ножом в сердце, его доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.
Подозреваемых уже задержали — это мужчины 55-ти и 40 лет, оба уже были судимы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А ранее в Москве пьяный смельчак угнал автомобиль первого спецбатальона ДПС. Предприимчивый мужчина улучил момент, когда полицейский вышел из машины, чтобы переключить светофор. Угонщика поймали, он объяснил, что просто хотел "срочно увидеться с дочерью".
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