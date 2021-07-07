Стоит на учёте в психушке: Лайф узнал о захватчике тюменского Сбербанка
Взрывных устройств при мужчине найдено не было. А самым горячим, что было в его рюкзаке, оказался термос.
Фото © LIFE
Лайф узнал о захватчике тюменского отделения Сбербанка. Видео © LIFE
Захватчиком тюменского Сбербанка оказался 32-летний Александр Гриченко. Об этом Лайфу сообщил источник. По словам нашего собеседника, мужчина стоит на учёте в ПНД.
В ходе общения с силовиками после задержания он пояснил, что захватить банк его якобы попросил один из российских режиссёров. Как уточнил налётчик, продюсер якобы направил ему сообщение, пообещав взять на роль в фильме. Он якобы поручил Гриченко зайти в отделение и потребовать кругленькую сумму, объяснив, что это и будут съёмки.
Взрывных устройств у мужчины при себе не было. В офис на Червишевском тракте он вошёл с рюкзаком, из которого торчали провода. Но, как оказалось, самым горячим в саквояже был термос.
Напомним, неизвестный захватил двоих заложников в отделении на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Мужчина требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 млн рублей. После передачи денег при выходе из здания захватчика скрутили.
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