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Стоит на учёте в психушке: Лайф узнал о захватчике тюменского Сбербанка

Взрывных устройств при мужчине найдено не было. А самым горячим, что было в его рюкзаке, оказался термос.

7 июля, 07:20

Фото © LIFE

Лайф узнал о захватчике тюменского отделения Сбербанка. Видео © LIFE

Захватчиком тюменского Сбербанка оказался 32-летний Александр Гриченко. Об этом Лайфу сообщил источник. По словам нашего собеседника, мужчина стоит на учёте в ПНД.

В ходе общения с силовиками после задержания он пояснил, что захватить банк его якобы попросил один из российских режиссёров. Как уточнил налётчик, продюсер якобы направил ему сообщение, пообещав взять на роль в фильме. Он якобы поручил Гриченко зайти в отделение и потребовать кругленькую сумму, объяснив, что это и будут съёмки.

Взрывных устройств у мужчины при себе не было. В офис на Червишевском тракте он вошёл с рюкзаком, из которого торчали провода. Но, как оказалось, самым горячим в саквояже был термос.

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Напомним, неизвестный захватил двоих заложников в отделении на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Мужчина требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 млн рублей. После передачи денег при выходе из здания захватчика скрутили.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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