Лайф узнал о захватчике тюменского отделения Сбербанка. Видео © LIFE

Захватчиком тюменского Сбербанка оказался 32-летний Александр Гриченко. Об этом Лайфу сообщил источник. По словам нашего собеседника, мужчина стоит на учёте в ПНД.

В ходе общения с силовиками после задержания он пояснил, что захватить банк его якобы попросил один из российских режиссёров. Как уточнил налётчик, продюсер якобы направил ему сообщение, пообещав взять на роль в фильме. Он якобы поручил Гриченко зайти в отделение и потребовать кругленькую сумму, объяснив, что это и будут съёмки.

Взрывных устройств у мужчины при себе не было. В офис на Червишевском тракте он вошёл с рюкзаком, из которого торчали провода. Но, как оказалось, самым горячим в саквояже был термос.