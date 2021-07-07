В Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в офисе Сбербанка. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, злоумышленнику передали 15 млн, которые он требовал, а при выходе из здания банка скрутили.

Напомним, неизвестный захватил двоих заложников в отделении на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 млн рублей.