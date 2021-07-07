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"Выманили" деньгами: Захватчика заложников в тюменском Сбербанке задержали

Злоумышленника скрутили при выходе из здания, в результате никто не пострадал.

7 июля, 06:56
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в офисе Сбербанка. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, злоумышленнику передали 15 млн, которые он требовал, а при выходе из здания банка скрутили.

Напомним, неизвестный захватил двоих заложников в отделении на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 млн рублей.

Мужчина пересчитал наличку и начал требовать, чтобы все правоохранители отошли от отделения и он мог спокойно выйти. В результате при выходе его и скрутили. Никто не пострадал.

В Тбилиси неизвестный с оружием ворвался в Банк Грузии и захватил заложников

В Тбилиси неизвестный с оружием ворвался в Банк Грузии и захватил заложников

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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