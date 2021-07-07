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Тела девяти человек обнаружены в районе крушения Ан-26 на Камчатке

На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Не исключено, что дополнительно могут быть привлечены водолазы и вертолёт Ми-8 МЧС России.

7 июля, 07:17
<p>Фото © Кадр из видео / МЧС РФ</p>

Фото © Кадр из видео / МЧС РФ

На Камчатке спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении самолёта Ан-26. Об этом Лайфу сообщил источник, информацию также подтвердили в МЧС.

На месте авиакатастрофы продолжают работать спасатели. Поискам мешают высокие волны, туман и сильный ветер до 18 метров в секунду. На данный момент обнаружено девять тел, одно из которых опознано. Не исключено, что дополнительно могут быть привлечены водолазы и вертолёт Ми-8 МЧС России.

На Камчатке опознали первую жертву крушения самолёта Ан-26

На Камчатке опознали первую жертву крушения самолёта Ан-26

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что тела погибших при крушении Ан-26 начали доставать из воды. По его словам, всё происходит в режиме реального времени и ситуация быстро меняется.

Самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. В результате трагедии, по предварительным данным, выживших нет. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур. Родственникам погибших выплатят по 3,5 миллиона рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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