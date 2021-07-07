Тела девяти человек обнаружены в районе крушения Ан-26 на Камчатке

На Камчатке спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении самолёта Ан-26. Об этом Лайфу сообщил источник, информацию также подтвердили в МЧС.

На месте авиакатастрофы продолжают работать спасатели. Поискам мешают высокие волны, туман и сильный ветер до 18 метров в секунду. На данный момент обнаружено девять тел, одно из которых опознано. Не исключено, что дополнительно могут быть привлечены водолазы и вертолёт Ми-8 МЧС России.