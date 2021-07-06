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Чудесное спасение кошки Мурёнки при пожаре в Волгограде попало на видео

Спасатели облили пушистого зверя холодной водой и дали подышать кислородом из специального аппарата.

6 июля, 03:51

Фото © Instagram / mchs.34

Чудесное спасение кошки Мурёнки при пожаре в Волгограде попало на видео. Видео © Instagram / mchs.34

В Волгограде пожарные откачали кошку, которая сильно пострадала при пожаре в жилом доме. Об этом сообщили на странице регионального ГУ МЧС РФ в "Инстаграме".

Известно, что возгорание произошло в одной из квартир 16-этажного жилого дома на улице 8-й Воздушной Армии. Горели вещи на площади 16 квадратов. Из дома эвакуировали более 20 жильцов. В результате ЧП погиб один человек.

  • Фото © Instagram / mchs.34
    Фото © Instagram / mchs.34
  • Фото © Instagram / mchs.34
    Фото © Instagram / mchs.34
  • Фото © Instagram / mchs.34
    Фото © Instagram / mchs.34

Фото © Instagram / mchs.34

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Во время спасательной операции обнаружилось, что в квартире на предпоследнем этаже остался девятилетний ребёнок. Спасателям удалось вывести мальчика на свежий воздух, он не пострадал. Также была спасена кошка Мурёнка, которая сильно надышалась дымом. Уже на улице, чтобы привести в чувство, её облили холодной водой и дали подышать кислородом из дыхательного аппарата.

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Ранее Лайф сообщал, что в Сочи неравнодушные люди чудом спасли собаку, которую уносило течением реки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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