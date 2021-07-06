В Новосибирской области заключённые из двух колоний объединились, чтобы снять клип на русскоязычный кавер песни Bring Me To Life группы Evanescence авторства певицы Ai Mori. О проекте рассказали в пресс-службе регионального управления УФСИН.

Предложил снять видео руководитель творческого коллектива мужской исправительной колонии № 14 Константин Шумихин. В съёмках приняли участие осуждённые из этой ИК и женской колонии № 9 общего режима. Всего более 50 человек.

Хореографический номер исполнил танцевальный коллектив "Фауст", участницы которого тоже отбывают наказание. Ранее они уже создали пародии на клипы Little Big и Cream Soda & Хлеб. А в записи участвовали осуждённые женщины, задействованные в вокальном кружке.

Кроме того, участие в исполнении песни и съёмках клипа приняли заключённые Владислав Ткачёв и Александр Коченевский, которые являются победителями и призёрами региональных конкурсов художественной самодеятельности.

В УФСИН добавили, что в планах у творческого коллектива выпуск режиссёрской версии клипа с авторской аранжировкой и текстом.