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"Помоги мне выбраться из тьмы": Заключённые двух колоний под Новосибирском сняли клип на кавер Evanescence

Хореографический номер исполнил танцевальный коллектив "Фауст", известный по пародиям на клипы Little Big и Cream Soda & Хлеб.

6 июля, 00:38

Кадр из видео YouTube / ГУФСИН России по Новосибирской области

В Новосибирской области заключённые из двух колоний объединились, чтобы снять клип на русскоязычный кавер песни Bring Me To Life группы Evanescence авторства певицы Ai Mori. О проекте рассказали в пресс-службе регионального управления УФСИН.

Предложил снять видео руководитель творческого коллектива мужской исправительной колонии № 14 Константин Шумихин. В съёмках приняли участие осуждённые из этой ИК и женской колонии № 9 общего режима. Всего более 50 человек.

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Хореографический номер исполнил танцевальный коллектив "Фауст", участницы которого тоже отбывают наказание. Ранее они уже создали пародии на клипы Little Big и Cream Soda & Хлеб. А в записи участвовали осуждённые женщины, задействованные в вокальном кружке.

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Кроме того, участие в исполнении песни и съёмках клипа приняли заключённые Владислав Ткачёв и Александр Коченевский, которые являются победителями и призёрами региональных конкурсов художественной самодеятельности.

В УФСИН добавили, что в планах у творческого коллектива выпуск режиссёрской версии клипа с авторской аранжировкой и текстом.

Ранее заключённые тагильской колонии зачитали рэп в честь Дня России. При поддержке воспитательного отдела ИК-12 осуждённые смонтировали поздравительный видеоролик.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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