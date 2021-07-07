Рогозин рассказал о неопознанном объекте, который сблизится с МКС

Днём 8 июля к Международной космической станции приблизится неизвестный объект. За ситуацией следят российские средства контроля, угрозы нет, написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Рогозин указал на то, что, по данным американской стороны, минимальное расстояние составит 4,8 километра. Вероятность столкновения оценивается в 1.28Е-05. При этом отечественные средства наблюдения демонстрируют, что минимальное расстояние при сближении составит 4,584 километра. Вероятность столкновения — 3.12Е-11.

"В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом ("космический мусор") до 4,8 км с умеренной вероятностью", — пояснил глава "Роскосмоса".

Рогозин отметил, что порог, когда наступает время нервничать, — 10^-5. По его словам, российская сторона согласна лишь в оценке расстояния.

"Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", — резюмировал Рогозин.